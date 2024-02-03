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Эксперты ждут начала снижения цен на жильё в РФ уже весной

Цены на вторичку снизятся на 10%, новостройки не подешевеют

1:48
Недвижимость

Специалисты предполагают, что спрос на жильё в РФ в январе упадёт в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования. В то же время, продолжают расти цены на жильё. Тем не менее, эксперты уверены, что уже весной этого года цены начнут снижаться. Об этом рассказывает РИА Недвижимость.

Цены на вторичку снизятся на 10%, новостройки не подешевеют
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Как напомнил директор направления новостроек в "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков, ещё в конце прошлого года Центробанк РФ взял курс на охлаждение российского рынка жилья через повышение первоначального взноса. Таким образом, максимальная сумма кредита была ограничена. Как результат, это привело рынок в состояние лихорадки в связи с начавшимся спором между застройщиками и банками

Пострадали же от этого потребители, продолжает специалист. Как итог, стал снижаться покупательский спрос на жильё. Уже в январе 2024 года он стал ниже в среднем на 20%. В Москве потенциальный спрос на новостройки оказался на 16% меньше относительно января 2023 года.

Но ещё более негативная динамика прослеживается на вторичном рынке. По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Ерёмкина, здесь она упала на 26% в годовом выражении.

Но стоит отметить, что в данном сегменте снижение спроса началось раньше, чем на рынке новостроек. Так что в настоящее время большинство покупок на вторичном рынке приходится на альтернативные сделки.

И хотя пока что цены на российском рынке жилья держатся, эксперты прогнозируют, что, в конечном итоге, рынку всё же придется реагировать на новые реалии. Правда, считают аналитики, снижения стоимости стоит ожидать лишь на вторичном рынке.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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