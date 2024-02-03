Эксперты ждут начала снижения цен на жильё в РФ уже весной

Специалисты предполагают, что спрос на жильё в РФ в январе упадёт в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования. В то же время, продолжают расти цены на жильё. Тем не менее, эксперты уверены, что уже весной этого года цены начнут снижаться. Об этом рассказывает РИА Недвижимость.
Как напомнил директор направления новостроек в "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков, ещё в конце прошлого года Центробанк РФ взял курс на охлаждение российского рынка жилья через повышение первоначального взноса. Таким образом, максимальная сумма кредита была ограничена. Как результат, это привело рынок в состояние лихорадки в связи с начавшимся спором между застройщиками и банками
Пострадали же от этого потребители, продолжает специалист. Как итог, стал снижаться покупательский спрос на жильё. Уже в январе 2024 года он стал ниже в среднем на 20%. В Москве потенциальный спрос на новостройки оказался на 16% меньше относительно января 2023 года.
Но ещё более негативная динамика прослеживается на вторичном рынке. По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Ерёмкина, здесь она упала на 26% в годовом выражении.
Но стоит отметить, что в данном сегменте снижение спроса началось раньше, чем на рынке новостроек. Так что в настоящее время большинство покупок на вторичном рынке приходится на альтернативные сделки.
И хотя пока что цены на российском рынке жилья держатся, эксперты прогнозируют, что, в конечном итоге, рынку всё же придется реагировать на новые реалии. Правда, считают аналитики, снижения стоимости стоит ожидать лишь на вторичном рынке.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.