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Когда нужно менять техпаспорт на квартиру

Названы сроки, когда надо менять техпаспорт на квартиру

3:03
Недвижимость

Эксперты рассказали, надо ли менять технический паспорт перед продажей или покупкой квартиры или дома.

Названы сроки, когда надо менять техпаспорт на квартиру
Фото: Unsplash by Tierra Mallorca

Причём, отмечают специалисты, сейчас этот документ называется иначе. С 1 июля 2023 года технические паспорта на квартиры, дома, гаражи, а также госакты на участки стали называться кадастровыми паспортами. Эти документы в обязательном порядке оформляют на новую недвижимость, а на вторичную — по желанию владельца или при изменении характеристик жилья.

Как ранее и в техпаспорт, в кадастровый паспорт вносят только идентификационные характеристики объекта недвижимости, то есть, его адрес, регистрационный код адреса (при наличии), вид недвижимости, кадастровый номер, форму собственности, количество составляющих, категорию земель и делимость, целевое назначение, этажность, площадь — как общую так и жилую и полезную, план квартиры/дома, участка, а также штрих-код со сведениями из информационной системы ЕГРН.

Данный документ обязательно следует менять:

1. После перепланировки, переоборудования жилья

Если вы делали в квартире или доме делали перепланировку, либо переоборудование. Все эти изменения обязательно должны быть отражены в паспорте.

Если же вы сделали перепланировку самовольно — это не только незаконно, но и может принести неприятности в будущем: от отказа в ипотеке или залоге до ухудшения сейсмостойкости дома.

2. Если в общую площадь не включены балконы/лоджии

Площадь балконов, лоджий, веранд, террас начали включать в общую площадь квартир ещё в 2007 году. Так что её обязательно нужно актуализировать в кадастровом паспорте.

Заказать новый кадастровый паспорт можно через ЦОН или на портале электронного правительства eGov. kz. Во втором случае перейдите в раздел "Недвижимость", выберите онлайн-услугу "Подача электронного заявления на получение технического паспорта объектов недвижимости".

Чтобы сменить кадастровый паспорт, вам понадобятся:

Для ЦОНа: удостоверение личности или доверенность от собственника, договор купли-продажи или другой в качестве правоустанавливающего документа и подтверждение оплаты за вызов техника и изготовление кадастрового паспорта.

Для eGov будут нужны: электронная цифровая подпись (ЭЦП), номер мобильного телефона, оплата услуги через платёжный шлюз электронного правительства.

Когда менять кадастровый паспорт не нужно:

1. При смене собственника

Так как документ с техническими характеристиками сохраняет юридическую силу.

2. При смене адреса

Дело в том, что, когда изменения характеристик недвижимости происходят по решению госорганов, регистрация таких изменений не возлагается на владельца. Поэтому обращаться никуда не нужно — госрегистрация сведений произойдёт без обращения в регистрирующий орган посредством интеграции государственных информационных систем с уведомлением правообладателя.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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