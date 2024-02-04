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Как крепить рейки: 8 способов для стен и потолка, понятные инструкции

Названы способы крепления декоративных реек

4:24
Недвижимость » Ремонт

Эксперты назвали восемь способов крепления декоративных реек для стен и потолка.

Названы способы крепления декоративных реек
Фото: https://www.build-review.com/wp-content/uploads/2021/04/Home-repair-1.jpg

Отмечается, что в последнее время декоративные рейки, или баффели стали очень популярны. Их используют как декор для мебели, потолков, стен, устанавливая в гостиных, спальнях, холлах и детских. И если изначально такие рейки декорировали только из дерева, то сегодня существуют также шпонированные рейки, ламинированные, металлические, пластиковые и другие. Закрепить такой декор на стену можно разными способами.

1. На шканты

Шканты — это небольшие крепёжные элементы, на которые фиксируют планки. Они напоминают выточенные из дерева палочки.

Чтобы закрепить рейки на шканты, отметьте на стене участки, где проходит электропроводка, чтобы не повредить её, затем разметьте поверхность и поставьте отметку на месте установки каждого шканта. Перенесите разметку на баффели, промажьте клеем отверстия в баффелях, после чего установите в них шканты. Потом поочерёдно перенесите планки на стену.

2. На клей

Этот способ фиксации довольно прост. Нанесите клей на каждую планку, после чего прижмите к стене и дайте отвердеть. Качество приклеивания зависит от клеящего состава, так что подбирать его следует правильно. Главное, чтобы стена основание, на которое крепится рейка, была ровно, а сам баффель — лёгким, чтобы не отклеился из-за своего веса.

3. Сквозное крепление

К стене планки-баффели крепят на дюбели или саморезы. Для этого уточните, где на стене проходит электропроводка, наметьте точки, в которых будут установлены крепежи, и разметьте планки.

При помощи дрели просверлите отверстия под дюбели, вставьте в них пластмассовые пробки, после чего просверлите отверстия в планках. Теперь можно устанавливать рейки, фиксированные крепежами. В конце закройте отверстия декоративными накладками.

4. На монтажный паз

Монтаж на паз даёт очень прочное и эстетичное крепление. Для этого способа определите на стене участки, где проходит электропроводка, наметьте расположение крепежей, затем просверлите отверстия.

Теперь можно устанавливать закладные и фиксировать их на месте. В самом конце наденьте рейку на брус.

5. На клипсы

Разновидность системы с монтажным пазом, где присутствуют клипсы-крючки. Их нужно вставлять в специальные скобы. Такое крепление рейки обеспечивает надёжное соединение, которое можно при необходимости довольно легко демонтировать.

Установите направляющие, после чего наденьте на них рейки-баффели и зафиксируйте на клипсы до характерного щелчка.

Способы крепления реек на потолок — точно такие же, как для стены: их также можно приклеить, закрепить на шканты, сквозным креплением или использовать систему с пазами или клипсами.

Однако техника прикрепления реек к натяжному потолку будет значительно отличаться.

1. На закладную

Рейки монтируются на деревянный брус или металлический профиль, который устанавливается под полотно. Для этого потолочное полотно частично демонтируют, сворачивают его до места, где будет находиться конструкция, после чего крепят к потолку закладную. Её следует поставить на анкеры и надёжно зафиксировать.

Затем натяжной потолок разворачивают и устанавливают на прежнее место. Под натяжной находят закладную, отмечают на ней участки крепления планок-баффелей, а участки, где будут поставлены крепежи, закрывают специальными стикерами.

В конце декоративные планки ставят на место, фиксируют к закладной саморезами. Таким образом, крепление выходит прочным и надёжным

2. На декоративную перегородку

Такая установка планок-баффелей проводится раньше, чем монтаж натяжной системы. Для этого отметьте на потолке контуры будущей конструкции, соберите декоративную перегородку, надежно зафиксировав её к черновой основе.

После нужно смонтировать натяжное полотно. Делать это следует так, чтобы оно не закрывало собранную конструкцию.

Планки также можно поставить на шканты, либо использовать сквозное крепление.

Выбирая крепление для реек, рекомендуют специалисты, обязательно учитывайте все достоинства и недостатки каждого из них.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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