Как передать показания счётчика за электроэнергию: 14 способов

Памятка по передаче показания счётчика за электроэнергию

5:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует много способов передать показания счётчиков электричества. Эксперты назвали 14 различных.

Фото: Pixabay

Отмечается, что с передачей данных электросчётчиков сталкиваются все, кроме обладателей умных приборов учёта, ведь на таких показания передаются автоматически. Тем не менее, подобные системы установлены далеко не везде.

Существуют простые механические счётчики, которые могут считать киловатт-часы при помощи оборотов диска. В современных счётчиках, которые обычно являются электронными, показания выводятся на цифровое табло. При снятии показаний нужно учитывать все цифры, кроме последней, которая отделена от других запятой.

Срок принятия показаний РСО от управляющей компании обычно ограничивается 26-м числом текущего месяца, тогда как начальный срок — не установлен.

1. Передать показания счётчиков можно через систему "ГИС ЖКХ". Для этого зайдите в личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, подключите номер лицевого счёта, если он ещё не подключен, нажмите "Передать показания приборов учёта" на главной странице личного кабинета, либо "Внести показания" в окне "Жилые помещения", после чего введите необходимые данные, а также дату снятия показания. Нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить внесение показаний.

2. Для жителей Москвы доступна передача показаний через государственный портал mos. ru. Для этого зайдите в личный кабинет, перейдите в раздел "Услуги", "Каталог услуг", далее — раздел "Жильё, недвижимость, земля" — "Популярное в разделе" — "Приём показаний и оплата электроэнергии". Введите номер лицевого счёта и номер счётчика (данные, которые есть на квитанциях от Мосэнергосбыта). Внесите показания.

3. Через сайт"Мосэнергосбыта"

Зарегистрируйтесь в "Личном кабинете" на сайте "Мосэнергосбыта", указав свой телефон и адрес электронной почты, выберите строку "Передать показания" и заполните все необходимые данные. Когда появится сумма платежа, проверьте её, после чего нажмите "Передать".

4. "Сбербанк-Онлайн"

В разделе "Платежи" выберите подраздел "Дом", "Квартплата", а затем наименование РСО. Введите номер лицевого счёта, который указан в счёте за ЖКУ, выберите прибор учёта в том порядке, в котором он указан в платёжном документе, сверьте его номер с тем, который указан в платёжном документе, после чего введите показания.

5. По многоканальному телефону горячей линии

Перед обращением в единый контактный центр, который есть во всех регионах страны, зафиксируйте все текущие показания прибора учёта и приготовьте номер лицевого счёта, указанный на квитанции. Наберите номер горячей линии, прослушайте голосовое меню, введите номер лицевого счета и показания прибора учёта, следуя инструкциям.

6. Через ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию

Перейдите на сайт РСО или УК, авторизуйтесь в "Личном кабинете". На главной странице нажмите "Передать показания", после чего в открывшемся окне введите текущие показания счётчика и нажмите "Передать показания".

7. По электронной почте

Сформируйте электронное письмо по форме, указанной на сайте ресурсоснабжающей организации или управляющей компании и отправьте его по адресу, указанному на официальном сайте компании. Обычно подобные письма присылают в таком формате: S (номер лицевого счета), P (показания дневной зоны), N (показания ночной зоны).

8. Через СМС-сообщение

Сформируйте СМС-сообщение по форме, указанной на сайте поставщика ресурсов и отправьте его на мобильный номер, указав показания счётчиков.

9. В мини-приложении для пользователей "Вконтакте"

Зайдите в открытую группу РСО или УК во "Вконтакте" и в приложении "Передать показания" введите номер лицевого счёта и текущие данные счётчика. В открывшемся окне введите текущее показание счётчика, нажмите "Передать показания".

10. В отделении ресурсоснабжающей организации

Для этого следует посетить клиентский центр своей ресурсоснабжающей организации, передав показания через менеджера, либо через терминал.

11. Через МФЦ

Запишите ваши текущие показания прибора учёта и номер лицевого счета, указанный на квитанции. Затем посетите многофункциональный центри сдайте показания сотруднику МФЦ. Также сделать это можно через терминал.

12. Через банкомат

Зафиксируйте текущие показания прибора учёта, подготовьте номер лицевого счёта, указанный в квитанции. В банкомате следуйте инструкциям, затем введите показания прибора учёта.

13. Через платёжный терминал

Для этого в платёжном терминале (Qiwi, Сбербанк и т. д.) выберите "Переводы и платежи" и оплату услуг ЖКХ, затем нажмите на свою РСО и, следуя инструкциям, введите показания прибора учёта.

14. Через голосового помощника Яндекса "Алиса" (на примере "ТНС Энерго")

Установите "Яндекс-браузер" с голосовым помощником "Алиса", приготовьте квитанцию с номером лицевого счёта, попросите "Алису" запустить вашу энергосбытовую компанию, после чего по цифрам назовите указанный в квитанции номер лицевого счёта, подтвердите адрес, на который он зарегистрирован, и назовите показания электросчётчика.

При непередаче показаний прибора учёта ежемесячная плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного объёма потребления, который был определён по показаниям прибора учета за последние полгода. Если же не передавать показания более трёх месяцев, плата за электроэнергию будет начисляться платой по нормативу потребления.