Как выглядят самые маленькие студии в Москве и за сколько можно их снять

Риелторы рассказали о самых маленьких столичных квартирах и ценах на них. По словам специалистов, несмотря на свои размеры, такие квартиры в Москве пользуются популярностью. Однако цены на них продолжают взлетать.
Уточняется, что стоимость квадратного метра в этих квартирах, в среднем, поднялась на 16,5%. Причём, в некоторых подобных случаях жителям столицы предлагают снять совсем крошечные апартаменты относительно недалеко от центра. Но и стоимость на них, обращают внимание эксперты, немаленькая: за 70 тысяч рублей можно арендовать жильё площадью всего лишь 12 квадратных метров.
Подобные варианты можно найти недалеко от метро "Пражская" (11 кв метров) и "Краснопресненская" (13 кв метров).
Нашли риелторы и студию ближе к центру, на "Сухаревской". Её метраж составляет 14 кв метров. Арендатору такая квартира обойдётся в 65 тысяч рублей.
По словам риелтора Олега Бендрикова, цены на крошечные студии растут в связи с увеличением спроса на них. В том числе, это связано с тем, что люди не могут позволить себе квартиру побольше, ведь остальное съёмное жилье в Москве тоже сильно подорожало.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.