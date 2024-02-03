Как выглядят самые маленькие студии в Москве и за сколько можно их снять

Названы самые маленькие квартиры в Москве и цены на них

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелторы рассказали о самых маленьких столичных квартирах и ценах на них. По словам специалистов, несмотря на свои размеры, такие квартиры в Москве пользуются популярностью. Однако цены на них продолжают взлетать.

Фото: Unsplash by Jaye Haych

Уточняется, что стоимость квадратного метра в этих квартирах, в среднем, поднялась на 16,5%. Причём, в некоторых подобных случаях жителям столицы предлагают снять совсем крошечные апартаменты относительно недалеко от центра. Но и стоимость на них, обращают внимание эксперты, немаленькая: за 70 тысяч рублей можно арендовать жильё площадью всего лишь 12 квадратных метров.

Подобные варианты можно найти недалеко от метро "Пражская" (11 кв метров) и "Краснопресненская" (13 кв метров).

Нашли риелторы и студию ближе к центру, на "Сухаревской". Её метраж составляет 14 кв метров. Арендатору такая квартира обойдётся в 65 тысяч рублей.

По словам риелтора Олега Бендрикова, цены на крошечные студии растут в связи с увеличением спроса на них. В том числе, это связано с тем, что люди не могут позволить себе квартиру побольше, ведь остальное съёмное жилье в Москве тоже сильно подорожало.