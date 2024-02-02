Какие квартиры нужно покупать именно сейчас

Директор департамента продаж Светлана Бардина рассказала о квартирах, которые стоит покупать именно сейчас.
По её словам, сейчас на рынке российской недвижимости ликвидными выступают просторные квартиры с панорамными видами в строящихся домах от надёжных девелоперов. Таким образом, уверена эксперт, не стоит откладывать покупку квартиры, ведь ликвидное жильё продолжает дорожать.
В качестве примера Бардина приводит подорожание квадратного метра в строящемся самом высоком жилом небоскрёбе России "Москва-Сити". С начала старта продаж весной 2023 года квартиры там стали дороже на 16,6%. Такую динамику специалист объясняет формированием финансовой "подушки безопасности", которая позволяет безболезненно пережить временное снижение потребительской активности.
При этом, считает Бардина, на вторичном рынке будет наблюдаться медленная коррекция вниз. В соответствии с прогнозом Центробанка России, ключевая ставка начнёт постепенно снижаться только в конце 2024 года.
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