Какие квартиры нужно покупать именно сейчас

Директор департамента продаж рассказала, какие квартиры нужно покупать сейчас

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор департамента продаж Светлана Бардина рассказала о квартирах, которые стоит покупать именно сейчас.

Фото: Unsplash by Maria Ziegler

По её словам, сейчас на рынке российской недвижимости ликвидными выступают просторные квартиры с панорамными видами в строящихся домах от надёжных девелоперов. Таким образом, уверена эксперт, не стоит откладывать покупку квартиры, ведь ликвидное жильё продолжает дорожать.

В качестве примера Бардина приводит подорожание квадратного метра в строящемся самом высоком жилом небоскрёбе России "Москва-Сити". С начала старта продаж весной 2023 года квартиры там стали дороже на 16,6%. Такую динамику специалист объясняет формированием финансовой "подушки безопасности", которая позволяет безболезненно пережить временное снижение потребительской активности.

При этом, считает Бардина, на вторичном рынке будет наблюдаться медленная коррекция вниз. В соответствии с прогнозом Центробанка России, ключевая ставка начнёт постепенно снижаться только в конце 2024 года.