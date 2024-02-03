Никогда не оставляйте в розетке четыре типа электроприборов

Названы электроприборы, затратные по вине пользователей

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Давно стало привычным не выключать из розетки устройства, которыми мы пользуемся постоянно или обладающие дежурным режимом. А зря — тихой сапой они тратят астрономическое количество киловатт-часов.

Фото: Дзен

Зарядки для гаджетов

Строго говоря, без нагрузки они потребляют совсем микроскопическую мощность. Но — постоянно, в режиме 24/7. Так что если вполне даже набегает, если посчитать. Поэтому смело выключайте — это и с точки зрения пожарной безопасности полезно.

Компьютеры и периферийные устройства

Вышесказанное в полной мере относится и к вычислительной технике. Каждый раз дёргать из розетки её чревато поломкой, но если не пользуетесь долго — лучше обесточивать.

Водонагреватели

Это самые энергозатратные приборы. Выключайте их на ночь или уходя из дома, а также предусмотрите качественную систему управления с программируемым термостатом.

Кондиционеры и обогреватели воздуха

То же самое — энергии потребляют немыслимо много. Поэтому пользуйтесь ими только по необходимости — в полном соответствии с погодой.