Россияне стали намного чаще искать квартиры без помощи риелторов

В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году на вторичном рынке жилья Москвы соотношение граждан, которые ищут квартиры самостоятельно, к тем, которые обращаются к агентов по недвижимости, составило 73,4% к 26,6%. Причём, ещё 10 дет назад, обращают внимание специалисты, на подобные запросы приходилось не более 25-30%.

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Таким образом, доля тех, кто ищет квартиры самостоятельно, выросла в 2,5 раза. Однако, как заметили эксперты, целом потребность в агентах и агентствах недвижимости не падает, хотя и заметно поменялась структура запроса на услугу. По словам вице-президента "Гильдии риэлторов Москвы" Екатерины Никитиной, люди по-прежнему ищут помощи у профессионалов, ведь процесс покупки недвижимости не прост, к тому же, на рынке постоянно меняются условия, законы, а также процедуры и требования.

Сама специалист связывает рост доли граждан, которые ищут квартиры самостоятельно, с доступностью информации. Вдобавок, тренд на самостоятельную работу с недвижимостью характерен не только для покупателей жилья, но и для продавцов.