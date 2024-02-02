Россияне стали намного чаще искать квартиры без помощи риелторов

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В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно

1:11
Недвижимость

В 2023 году на вторичном рынке жилья Москвы соотношение граждан, которые ищут квартиры самостоятельно, к тем, которые обращаются к агентов по недвижимости, составило 73,4% к 26,6%. Причём, ещё 10 дет назад, обращают внимание специалисты, на подобные запросы приходилось не более 25-30%.

В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Таким образом, доля тех, кто ищет квартиры самостоятельно, выросла в 2,5 раза. Однако, как заметили эксперты, целом потребность в агентах и агентствах недвижимости не падает, хотя и заметно поменялась структура запроса на услугу. По словам вице-президента "Гильдии риэлторов Москвы" Екатерины Никитиной, люди по-прежнему ищут помощи у профессионалов, ведь процесс покупки недвижимости не прост, к тому же, на рынке постоянно меняются условия, законы, а также процедуры и требования.

Сама специалист связывает рост доли граждан, которые ищут квартиры самостоятельно, с доступностью информации. Вдобавок, тренд на самостоятельную работу с недвижимостью характерен не только для покупателей жилья, но и для продавцов. 

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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