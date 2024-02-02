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При покупке квартиры можно избежать переплат

Профессор Новик рассказал, как избежать переплат при покупке квартиры

1:01
Недвижимость

Доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве России Николай Новик рассказал, как можно избежать переплат при покупке квартиры. По его словам, обойтись без ненужных расходов помогут сведения о задолженностях продавца по ЖКХ.

Профессор Новик рассказал, как избежать переплат при покупке квартиры
Фото: commons.wikimedia. org by Алексей Белобородов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как подчёркивает Новик, следует заранее узнать, имеются ли у продавца задолженности по ЖКХ, чтобы впоследствии они не перешли на вас как на нового владельца квартиры. В то же время, как следует из законодательства, новому собственнику необходимо оплачивать только те коммунальные услуги, которые были потреблены после перехода права собственности.

"Рекомендуется внимательно изучить документы, связанные с оплатой коммунальных услуг, и потребовать от продавца предоставления всех необходимых документов и информации о расходах на коммунальные услуги в предыдущий период", — рекомендует специалист.

Он также обратил внимание, что, в случае, если возникают сомнения или спорные ситуации, то нужно обратиться к юристам или специалистам в области ЖКХ.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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