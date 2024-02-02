При покупке квартиры можно избежать переплат

Профессор Новик рассказал, как избежать переплат при покупке квартиры

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве России Николай Новик рассказал, как можно избежать переплат при покупке квартиры. По его словам, обойтись без ненужных расходов помогут сведения о задолженностях продавца по ЖКХ.

Фото: commons.wikimedia. org by Алексей Белобородов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как подчёркивает Новик, следует заранее узнать, имеются ли у продавца задолженности по ЖКХ, чтобы впоследствии они не перешли на вас как на нового владельца квартиры. В то же время, как следует из законодательства, новому собственнику необходимо оплачивать только те коммунальные услуги, которые были потреблены после перехода права собственности.

"Рекомендуется внимательно изучить документы, связанные с оплатой коммунальных услуг, и потребовать от продавца предоставления всех необходимых документов и информации о расходах на коммунальные услуги в предыдущий период", — рекомендует специалист.

Он также обратил внимание, что, в случае, если возникают сомнения или спорные ситуации, то нужно обратиться к юристам или специалистам в области ЖКХ.