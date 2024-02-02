В 2023 году банки выдали 2 млн ипотечных кредитов

Выдача ипотеки выросла во всех сегментах, кроме "вторички"

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ушедшем году объём выдачи ипотечных кредитов вырос во всех сегментах, кроме вторичного рынка. Об этом в своём обзоре рассказали аналитики центра "Дом.РФ".

Фото: Shutterstock / Fotodom by Elizaveta Galitckaia

Отмечается, что 20 крупнейших российских банков за год выдали рекордный объём ипотеки — 2 млн жилищных кредитов. Это на 80% больше, чем в 2022 году. При этом общая сумма кредитования составила 7,7 трлн рублей.

Как указывают специалисты, опережающими темпами в прошлом году росла выдача ипотечных кредитов на новостройки. Относительно 2022 года количество таких кредитов увеличилось на 111%.

В то же время, число кредитов на строительство индивидуальных домов выросло почти втрое, на 282%, а кредитов на покупку частных домов — 109%.

Однако продолжает снижаться выдача ипотечных кредитов на вторичное жильё, подчёркивают специалисты. Так, из-за высокой стоимости на них в декабре прошлого года банки выдали 68 тысяч кредитов на "вторичку", что меньше ноябрьского показателя на 13%.