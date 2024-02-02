Рынок сделок с элитной "вторичкой" увеличился за 2023 год

За 2023 год объём сделок с элитной "вторичкой" вырос на 19%

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За прошлый год объём сделок с элитной вторичной недвижимостью увеличился на 19%. Как указали представители Росреестра, всего в 2023 году на вторичном рынке недвижимости Москвы во всех сегментах было заключено около 175 тысяч сделок. Как результат, это превысило показатели 2022 года на 32%.

Фото: Pravda.Ru

По мнению специалистов, спрос могла подогревать разница цен на элитный "вторички" по сравнению с рынком "первичек". В среднем, вторичное высокобюджетное жильё оказалось на 15% дешевле предложений на первичном рынке.

Кроме того, важным фактором оставалась высокая готовность лотов, нивелирующая элемент неопределённости и все связанные с приобретение лота на первичном рынке риски.

Также, отмечают эксперты, высокий интерес к недвижимости в Москве во второй половине года был обеспечен со стороны покупателей, у которых имелись накопления.

В то же время, объём предложения составлял порядка 723 лотов суммарно на 138,1 тысяч кв. м. Это меньше прошлогодних показателей на 12% и на 9% соответственно.