Россиян предупредили, что из-за хлама на балконе можно лишиться житья

Юрист разъяснил, что квартиру с захламлëнным балконом могут продать на торгах

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин в беседе с "Секретом фирмы" рассказал, что из-за хлама на балконе россияне могут лишиться квартиры. По его словам, существуют случаи, когда такую недвижимость могут продать на торгах.

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"Если собственник жилья просто не соблюдает правила эксплуатации жилого фонда, с него потребуют 1500 рублей. В случае, когда из-за хлама на балконе случится пожар, штраф вырастет до 5-15 тысяч рублей", — уточняет специалист.

Таким образом, крайняя мера, на которую в данном случае может пойти суд, — это продажа жилья на аукционе. Причина этого в том, что владелец балкона систематически нарушает права и интересы соседей.

Вдобавок, отмечает юрист, если из-за хлама на балконе какой-либо вред будет нанесён соседям, его придётся возместить.