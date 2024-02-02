Зачем класть в стиралку теннисные мячи при стирке подушек: это знают только опытные хозяйки

Долговечность подушек: заботливая стирка в стиральной машине
Правильная стирка подушек в стиральной машине — ключевое условие для их долговечности. Независимо от типа наполнителя — синтепон, холлофайбер, искусственный пух или силиконизированное волокно — каждая подушка требует бережного ухода.
Уход за подушками: чистка и предотвращение аллергии
Подушки, подобно пуховым одеялам, нуждаются в постоянной заботе. Регулярная чистка связана не только с повседневным загрязнением, но и с предотвращением появления пылевых клещей. Стирка одних наволочек решает часть проблемы, однако периодическая чистка важна для поддержания их чистоты.
Когда стирка необходима: признаки "кондиции" подушек
Использование подушек со временем приводит к потере формы, появлению пятен и неприятного запаха. Когда подушки достигают такой "кондиции", наступает время для стирки.
Следуя этим советам, вы сможете эффективно стирать подушки в стиральной машине, возвращая им прежний вид и свежесть.
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