Опытные хозяйки поделились рекомендацией, как тюли на окнах вновь вернуть белоснежный цвет

Освежение тюля в домашних условиях: секрет чистоты и белизны

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Текстильные инновации: современные виды тюля

Фото: commons.wikimedia. org by Дуван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тюль в настоящее время представляет собой легкую и полупрозрачную ткань, изготавливаемую из различных материалов, таких как органза, кисея, сетка и вуаль.

Проблемы с чистотой тюля и появление серого оттенка

Занавески, выполненные из тюля, идеально пропускают воздух и солнечный свет, но у них есть один недостаток — склонность к накоплению пыли и жира. В результате даже белоснежные занавески со временем приобретают серый оттенок и потеряют первоначальную свежесть.

Причины появления серого оттенка на тюле

Серый оттенок на тюлевых занавесках может появиться не только из-за загрязнений. Этот неприятный эффект может быть вызван старением материала, частыми стирками и использованием жесткой воды.

Эффективный способ осветлить тюль

Если ваши занавески стали серыми и требуют стирки, существует простой способ вернуть им первозданную белизну. Вам потребуется сода, вода и большой тазик. Растворите соду в теплой воде, погрузите тюль в раствор и оставьте на несколько часов. После тщательно прополоскайте тюль и дайте ему высохнуть. Результат вас порадует — занавески вернут свою белоснежную чистоту.