Опытные хозяйки поделились рекомендацией, как тюли на окнах вновь вернуть белоснежный цвет

Текстильные инновации: современные виды тюля
Тюль в настоящее время представляет собой легкую и полупрозрачную ткань, изготавливаемую из различных материалов, таких как органза, кисея, сетка и вуаль.
Проблемы с чистотой тюля и появление серого оттенка
Занавески, выполненные из тюля, идеально пропускают воздух и солнечный свет, но у них есть один недостаток — склонность к накоплению пыли и жира. В результате даже белоснежные занавески со временем приобретают серый оттенок и потеряют первоначальную свежесть.
Причины появления серого оттенка на тюле
Серый оттенок на тюлевых занавесках может появиться не только из-за загрязнений. Этот неприятный эффект может быть вызван старением материала, частыми стирками и использованием жесткой воды.
Если ваши занавески стали серыми и требуют стирки, существует простой способ вернуть им первозданную белизну. Вам потребуется сода, вода и большой тазик. Растворите соду в теплой воде, погрузите тюль в раствор и оставьте на несколько часов. После тщательно прополоскайте тюль и дайте ему высохнуть. Результат вас порадует — занавески вернут свою белоснежную чистоту.
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