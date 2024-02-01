Как вывести эти бесящие белые круги от чашек с горячим чаем на столе: подсказываем рецепты

Если вам нравится расставлять чашки с горячими напитками на деревянные столы и вы не можете отказаться от этой привычки, то вам, вероятно, будет полезен совет по избавлению от нежелательных следов, которые оставляет посуда.
Круги от горячих чашек могут высыхать и становиться трудными для удаления. Поэтому, прежде всего, стоит избавиться от привычки ставить горячее на деревянные поверхности, и, во-вторых, важно знать, как избавиться от этих кругов.
Для борьбы с светлыми пятнами на дереве рекомендуется использовать соль, полироли с абразивными частицами или парафин. Однако все эти средства могут повредить и даже деформировать мебель.
Вместо этого рекомендуется применить жидкость для снятия лака. Обработайте пятно ватной палочкой, смоченной в этой жидкости, а затем тщательно промокните чистым ватным диском.
Другой вариант — воспользоваться средством для ухода за замшевой обувью. Такие средства помогут избавиться от белесых пятен. Просто возьмите бесцветный спрей и обработайте им загрязненный участок.
Если пятно свежее, вы можете попробовать обработать столешницу зубной пастой. В случае старых и темных пятен необходимо воспользоваться средствами для реставрации мебели. Сначала удалите поврежденный лак с помощью затирки, затем нанесите мебельный воск и отполируйте дерево средством подходящего цвета.
Ну а в советские времена опытные хозяйки пользовались простым уксусом: терли этот белый кружок, и он исчезал.
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