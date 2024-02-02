Большинство россиян планировали бы купить однокомнатную или двухкомнатную квартиру

Россияне готовы потратить на покупку жилья в среднем 3,2 млн рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На покупку квартиры россияне готовы потратить в среднем 3,23 млн рублей. Как выяснили эксперты Финансового университета при правительстве в ходе своего исследования, по сравнению с прошлым годом эта сумма выросла — ещё в четвёртом квартале 2022 года она составляла 3,12 млн рублей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/138290857@N06/25976877340 by Брусника

При этом, обращают внимание специалисты, самый высокий спрос на жилую недвижимость был зафиксирован в Саратове, Мурманске, Брянске, Воронеже, Архангельске, Тольятти, Орле, Сургуте и Екатеринбурге.

Также, как узнали исследователи, больше всего средств на покупку квартиры готовы потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владикавказа, Владивостока, Мурманска, Махачкалы, Саранска, Новороссийска, Сочи, Ставрополя и Челябинска.

Так, жители Архангельска готовы отдать за квартиру 5,5 млн рублей, Владивостока — 4,3 млн рублей, а Новороссийска- 3,9 млн рублей.

В то же время, большинство потенциальных покупателей хотели бы приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру. А среднее желаемых число комнат в квартире — 1,57.