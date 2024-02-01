Какие перерабатываемые отходы лучше всего сдавать на переработку

Перечислено вторсырьё, которое лучше всего сдавать на переработку

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

По состоянию на настоящий день Москва собирает все ключевые виды вторсырья. Это и бумага, и пластик, и стекло, и металл, и алюминий и даже картон. Специалисты РИА Недвижимость назвали вторсырьё, которое лучше всего будет отдавать на переработку.

Фото: PxHere

Дело в том, что, если говорить о качественной переработке материалов, то есть всего несколько лидеров из перечисленных выше материалов. Так, например, стекло можно перерабатывать бесконечно, ведь этот материал не теряет своих свойств и качеств даже после множества циклов. Вторичная переработка, например, тонны стекла позволит сэкономить около полтонны песка и около 200 килограммов известняка. А если стекло битое, в него добавляют самые разные добавки, меняя, таким образом, свойства материала.

Среди лидеров оказался и алюминий. Этот материал поддаётся переработке на все 100%. Причём, свойства его при этом остаются прежними, а сам процесс обработки требует малых затрат энергии.

До шести раз можно переработать лист бумаги, а картон — до десяти. Последний отличается более высокой прочностью.

Подвергаются переработке в 4-5 раз и некоторые виды пластика, заключают специалисты. Тем не менее, с каждым циклом этот материал становится всё менее качественным.