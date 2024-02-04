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Зачем укладывать полы без плинтуса и чем его можно заменить

Стало известно, зачем укладывать полы без плинтуса

1:18
Недвижимость » Ремонт

Есть мнение, что плинтус — это малобюджетная заплатка, скрывающая плохие стыки пола и стен (и кривые руки ремонтников). Специалисты рассказали, можно ли при укладке обойтись без традиционного плинтуса и чем его можно заменить.

Стало известно, зачем укладывать полы без плинтуса
Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По словам экспертов, без плинтуса полы выглядят лаконичнее и визуально "чище". К тому же, плинтус не нужен, если укладывается линолеум или ковролин.

К тому же, если речь о радиусных и криволинейных стенах, то в таких интерьерах уложить полы без плинтуса выйдет дешевле, чем купить гибкий плинтус на весь периметр (экономия может составить от 700 — 2000 руб/п.м в зависимости от высоты плинтуса).

Тем не менее, встаёт вопрос, как же мыть полы без плинтуса? Ведь, помимо прочего, это напольное покрытие нужно для того, чтобы защитить обои от царапающей щетки пылесоса или мокрой тряпки при уборке.

На самом деле, отмечают специалисты, стык пола и стены без плинтуса от "грязной тряпки" уже давно научились защищать — для этого достаточно окрасить 10 см. стены в районе примыкания моющейся краской в оттенок основной. Данный приём работает одинаково хорошо как с белой, так и с колерованной аппаратным способом краской.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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