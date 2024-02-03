Какой клей выбрать для обоев

Названы виды клеев для обоев

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

От вида обойного клея зачастую зависит качество ремонта. Если клей подойдёт для обоев хорошо, то поклейка будет быстро и удобной, а еще — обеспечит долговечность покрытия. Эксперты рассказали, какой клей лучше выбрать для обоев.

Фото: Unsplash by charlesdeluvio

Если вы выбираете обои для прихожей, советуют специалисты, то отталкиваться следует от разновидности самих обоев. Ведь для разных материалов подходят разные виды клея.

Например, для бумажных покрытий лучше всего подойдёт самоприготовленный клейстер с добавлением клея ПВА. Эксперты акцентируют внимание на то, что использовать его следует в первые полсуток после изготовления.

Для виниловых обоев более оптимальным вариантом станут составы на основе метилцеллюлозы (чаще всего такие клеи называют "Виниловый" или "Винил"). Отрезы с таким клеем можно выравнивать в течение 10 минут после оклейки.

Для оклейки стен текстильными обоями можно также использовать виниловый клей, либо сделать "бустилат". Для этого соедините КМЦ и латексный клей, либо эмульсионную краску и хорошенько перемешайте.

Для тяжёлых флизелиновых обоев рекомендуется использовать клей, на котором указано "Флизелин", "Флизелиновый" или "Усиленный". Состав клея специалисты советуют наносить не на отрез, а сразу на поверхность. Но в идеале стену вначале нужно прогрунтовать для лучшего сцепления.

Для стеклообев можно приобрести специализированный клей "Для стеклотканевых обоев". Обычно его предлагают в готовом виде, либо в сыпучей форме (в мешках).

А вот универсальную разновидность клея эксперты использовать не рекомендуют. Дело в том, что в таких клеях мало противогрибковых добавок и ПВА, а большую часть занимают крахмал или метилцеллюлоза. Тем не менее, если других вариантов нет, то можно использовать и его, главное — соблюдать пропорции.