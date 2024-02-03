Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты перечислили 10 полезных действий при покупке подержанного автомобиля
Спасение мяса: рецепт идеального маринада
Эффективный метод стирки пледов и одеял без использования стиральной машины
Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры
Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины
Рассказываем о перце, выбор которого просто огромный
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли
Советы по приготовлению творожной запеканки:хитрости и рекомендации
Какой клей выбрать для обоев

Названы виды клеев для обоев

1:55
Недвижимость » Ремонт

От вида обойного клея зачастую зависит качество ремонта. Если клей подойдёт для обоев хорошо, то поклейка будет быстро и удобной, а еще — обеспечит долговечность покрытия. Эксперты рассказали, какой клей лучше выбрать для обоев.

Названы виды клеев для обоев
Фото: Unsplash by charlesdeluvio

Если вы выбираете обои для прихожей, советуют специалисты, то отталкиваться следует от разновидности самих обоев. Ведь для разных материалов подходят разные виды клея.

Например, для бумажных покрытий лучше всего подойдёт самоприготовленный клейстер с добавлением клея ПВА. Эксперты акцентируют внимание на то, что использовать его следует в первые полсуток после изготовления.

Для виниловых обоев более оптимальным вариантом станут составы на основе метилцеллюлозы (чаще всего такие клеи называют "Виниловый" или "Винил"). Отрезы с таким клеем можно выравнивать в течение 10 минут после оклейки.

Для оклейки стен текстильными обоями можно также использовать виниловый клей, либо сделать "бустилат". Для этого соедините КМЦ и латексный клей, либо эмульсионную краску и хорошенько перемешайте.

Для тяжёлых флизелиновых обоев рекомендуется использовать клей, на котором указано "Флизелин", "Флизелиновый" или "Усиленный". Состав клея специалисты советуют наносить не на отрез, а сразу на поверхность. Но в идеале стену вначале нужно прогрунтовать для лучшего сцепления.

Для стеклообев можно приобрести специализированный клей "Для стеклотканевых обоев". Обычно его предлагают в готовом виде, либо в сыпучей форме (в мешках).

А вот универсальную разновидность клея эксперты использовать не рекомендуют. Дело в том, что в таких клеях мало противогрибковых добавок и ПВА, а большую часть занимают крахмал или метилцеллюлоза. Тем не менее, если других вариантов нет, то можно использовать и его, главное — соблюдать пропорции.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Последние материалы
Эксперты перечислили 10 полезных действий при покупке подержанного автомобиля
Спасение мяса: рецепт идеального маринада
Эффективный метод стирки пледов и одеял без использования стиральной машины
Четыре забытых прибора в уборке: как поддерживать чистоту в невидимых уголках квартиры
Возбуждено уголовное дело в отношении напавшего на фигуриста Дикиджи мужчины
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению
Рассказываем о перце, выбор которого просто огромный
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли
Названы виды клеев для обоев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников