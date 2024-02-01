Аналитики подвели итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии

Подведены итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регистрационное агентство балканской страны подвело итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии. Как выяснилось, сделки с недвижимостью, которые проводились в Софии, Пловдиве и Русе, вернулись к росту в конце прошлого года после снижения в течение пяти кварталов подряд.

Фото: wikimedia.org by Lyubomir Yalamov is licensed under CC BY 4.0.

При этом, акцентируют внимание специалисты, активность черноморского рынка недвижимости всё продолжает замедляться, что касается и рынка страны в целом.

Суммарно за весь прошлый год в Болгарии было зарегистрировано 215 507 сделок с недвижимостью. Это меньше на 11,2%, чем в предыдущем году.

Так, в последнем квартале 2023 года в болгарской столице Софии было зарегистрировано 10 075 сделок, что на 4,2% больше, чем за тот же период 2022 года, в Пловдиве — на 1,6% больше, чем в конце 2022 года, а в Варне — 3 869 сделок (-12,6%).

Также, указывают эксперты, снижение показало и число сделок, зарегистрированных в Бургасе. Здесь их количество составило 7 202 зарегистрированных сделки, что меньше на 12,6%, чем за аналогичный период 2022 года.