Какие риски есть при покупке жилья и как их избежать

Риелтор Борзенкова рассказала о рисках при покупке жилья

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" "ИНКОМ-Недвижимости" Наталия Борзенкова рассказала, какие сегодня существует риски при покупке жилья и как их избежать.

Фото: РА RedLine

По её словам, крайне спорной и опасной ситуацией для обеих сторон сделки может стать история ведомых продавцов. В такой сделке продавца начинают вести мошенники. Они настаивают на фиктивной сделке купли-продаже квартиры. Причём, представиться мошенники могут даже сотрудниками Центробанка РФ, предостерегает Борзенкова.

Ещё один риск — квартиры, которые могут попасть в банкротную массу. В этом случае следует рассматривать квартиры, которые за последние три года были в собственности у такого продавца.

Чтобы избежать возможных рисков, отмечает эксперт, необходимо лично познакомиться с продавцом квартиры, удостоверившись в его адекватности, а также запросить справки о том, что на период заключения сделки он не состоит на учёте в ПНД и НД.

Вдобавок, нужно проверить предыдущих собственников квартиры на предмет рисков оспаривания ими сделки, и удостовериться, нет ли в квартире других зарегистрированных в ней лиц.