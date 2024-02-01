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Цены на новостройки в Москве плавно начали спускаться с небесных высот: до 6%

2:02
Недвижимость

В сравнении с декабрем предыдущего года, стоимость первичного жилья на московском рынке снизилась на 1%-6%, в зависимости от ценового сегмента, сообщает РБК.

Цены на новостройки в Москве плавно начали спускаться с небесных высот: до 6%
Фото: Government of Moscow Press centre by mos. ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Согласно исследованию аналитиков компании "Бест-Новострой", в январе 2024 года средняя цена за квадратный метр на рынке новостроек Москвы составила 508,8 тыс. руб. Это на 1% меньше, чем в декабре прошлого года.

По данным исследования, средняя цена за квадратный метр в новостройках комфорт-класса снизилась на 1% до 333,5 тыс. руб., а в бизнес-классе – до 476,4 тыс. руб., что также является 1% снижением по сравнению с декабрем. В премиальном сегменте средняя цена за квадратный метр уменьшилась на 2% до 899 тыс. руб., а в элитных новостройках - на 6% до 2,19 млн руб.

В компании "Бест-Новострой" отметили, что снижение цен в январе произошло впервые с мая 2023 года. Небольшое снижение цен на новостройки в январе также подтвердили в компании "НДВ Супермаркет Недвижимости". Они сообщили о 0,6% снижении цен.

Несмотря на ухудшение ипотечных условий и падение спроса, риелторские агентства не ожидают существенного дальнейшего снижения цен. Компания "Инком-Недвижимость" прогнозирует стагнацию или небольшое снижение цен, особенно на квартиры большой площади. Компания "Метриум" выделяет Лефортово, Кунцево и Филевский Парк как три района Москвы с самым дорогим жильем в новостройках массового сегмента. В декабре 2023 года средняя стоимость жилья в этих районах составила 425,9 тыс. руб., 413,6 тыс. руб. и 411 тыс. руб. соответственно.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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