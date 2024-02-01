Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятные ароматы, заполняющие дом, всегда приносят дискомфорт и заставляют прекратить текущие дела в поисках причины этого неприятного явления.

Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Часто источником подобного дискомфорта могут стать книги, которые оказываются трудными для обработки в посудомоечной или стиральной машине, а также чистки их стальной мочалкой.

Тем не менее, как избавиться от душного аромата, исходящего от книг, или как минимум снизить его интенсивность?

Происхождение запахов

В первую очередь, следует выяснить, откуда возникает неприятный аромат. Это может быть обусловлено старой бумагой или наличием плесени, попавшей на страницы книг.

Если зараженная плесенью книга оказалась на полке рядом с другими, плесень быстро распространится на соседние страницы, усиливая запах.

Гнилостный запах также может исходить от обоев, зараженных плесенью.

Избавление от запахов в доме

Выявление источников. Определите источники запаха и удалите их из помещения, после чего проветрите комнаты.

Очистка зараженных книг. Если выбрасывать книгу, зараженную плесенью, нежелательно, попробуйте вывести запах. Очистите сухую плесень с каждой страницы книги при помощи щетки.

Процесс абсорбции запаха. Посыпьте дно сухой коробки солью и создайте подставку для книг. Уложите книги в коробку с солью и оставьте их там на 2-3 недели.

Повторная очистка от плесени. После этого повторите процедуру очистки от плесени с использованием щетки.