Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг

Неприятные ароматы, заполняющие дом, всегда приносят дискомфорт и заставляют прекратить текущие дела в поисках причины этого неприятного явления.
Часто источником подобного дискомфорта могут стать книги, которые оказываются трудными для обработки в посудомоечной или стиральной машине, а также чистки их стальной мочалкой.
Тем не менее, как избавиться от душного аромата, исходящего от книг, или как минимум снизить его интенсивность?
В первую очередь, следует выяснить, откуда возникает неприятный аромат. Это может быть обусловлено старой бумагой или наличием плесени, попавшей на страницы книг.
Если зараженная плесенью книга оказалась на полке рядом с другими, плесень быстро распространится на соседние страницы, усиливая запах.
Гнилостный запах также может исходить от обоев, зараженных плесенью.
Выявление источников. Определите источники запаха и удалите их из помещения, после чего проветрите комнаты.
Очистка зараженных книг. Если выбрасывать книгу, зараженную плесенью, нежелательно, попробуйте вывести запах. Очистите сухую плесень с каждой страницы книги при помощи щетки.
Процесс абсорбции запаха. Посыпьте дно сухой коробки солью и создайте подставку для книг. Уложите книги в коробку с солью и оставьте их там на 2-3 недели.
Повторная очистка от плесени. После этого повторите процедуру очистки от плесени с использованием щетки.
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