Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили способность морских актиний обучаться без развитого мозга
Как правильно перевозить детей в автомобиле
Эксперты поделились недорогим вариантом улучшения шумоизоляции автомобиля
Упражнения для увеличения подвижности
Как продлить свежесть маникюра: 5 действенных советов
Контрольно-счётная палата дала прогноз по ценам на недвижимость в 2024 г
Врач Кондрахин объяснил, как сильный кашель может свалить в обморок
Витаминный ягодный морс: готовим необычным способом — в мультиварке
Глава Минздрава России Мурашко заявил, что алкоголь не снимает стресс

Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг

1:35
Недвижимость

Неприятные ароматы, заполняющие дом, всегда приносят дискомфорт и заставляют прекратить текущие дела в поисках причины этого неприятного явления.

Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг
Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Часто источником подобного дискомфорта могут стать книги, которые оказываются трудными для обработки в посудомоечной или стиральной машине, а также чистки их стальной мочалкой.

Тем не менее, как избавиться от душного аромата, исходящего от книг, или как минимум снизить его интенсивность?

Происхождение запахов

В первую очередь, следует выяснить, откуда возникает неприятный аромат. Это может быть обусловлено старой бумагой или наличием плесени, попавшей на страницы книг.

Если зараженная плесенью книга оказалась на полке рядом с другими, плесень быстро распространится на соседние страницы, усиливая запах.

Гнилостный запах также может исходить от обоев, зараженных плесенью.

Избавление от запахов в доме

Выявление источников. Определите источники запаха и удалите их из помещения, после чего проветрите комнаты.

Очистка зараженных книг. Если выбрасывать книгу, зараженную плесенью, нежелательно, попробуйте вывести запах. Очистите сухую плесень с каждой страницы книги при помощи щетки.

Процесс абсорбции запаха. Посыпьте дно сухой коробки солью и создайте подставку для книг. Уложите книги в коробку с солью и оставьте их там на 2-3 недели.

Повторная очистка от плесени. После этого повторите процедуру очистки от плесени с использованием щетки.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
Минобороны России и Китая рассчитывают друг на друга в противостоянии США Любовь Степушова За неделю на Украине уничтожено несколько типов новейшего оружия НАТО Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Последние материалы
ЦБ: Купюры номиналом 5 рублей заняли 3% процента от оборота банкнот
Ученые назвали аромат, снижающий стресс и агрессию во время вождения
Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг
В Евросоюзе договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет
Собчак заметила "милый фетиш" и "голую вечеринку" в фильме "Мастер и Маргарита"
Минобороны России и Китая рассчитывают друг на друга в противостоянии США
Как подобрать форму ногтей: советы мастеров по маникюру
Стоматолог Ожерельев рассказал, что сон на боку приводит к изменению структуры челюсти и формы лица
Эксперты рассказали, как не перегреть двигатель, если есть утечка антифриза
Семь упражнений для мышц жвиота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников