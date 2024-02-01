Кому будет трудно получить ипотеку в 2024 году

В 2024 году продолжает расти доля отказов по ипотеке

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В текущем году для того, чтобы получить одобрение по ипотеке, нужно иметь средства для уплаты первого взноса, размер которого составляет порядка 30%. Кроме того, у потребителя должны высокие доходы (от 100 тысяч рублей по стране) и невысокая долговая нагрузка. О том, кому ипотеку будет получить сложно, рассказали специалисты.

Уточняется, что получить ипотеку становится всё сложнее: растут требования к заёмщикам, а также по самим ипотечным программам. Ещё в ушедшем году доля отказов по ипотеке составила 41%. Одним из ключевых критериев для того, чтобы получить ипотеку, является платёжеспособность потребители и уровень его доходов. Оптимальным, уверены специалисты, считается, когда на оплату ипотеки уходит не более половины всего месячного дохода.

"Если зарплата клиента подтверждена документально или выпиской из Социального фонда России, то он уже может рассматриваться в качестве потенциального заёмщика. Желательно, чтобы ежемесячный платеж был не более 50% от уровня дохода", — обращает внимание директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Чтобы рассчитать рекомендуемый доход, можно пользоваться ипотечными калькуляторами, которые есть на сайтах банках. Они помогают учесть все условия кредитования, которые существуют на настоящий день.

Также, кроме доходов, в ходе выдачи ипотеки банки ориентируются на показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика. Если уровень НПД у заёмщика высокий, то получить одобрение на ипотеку ему будет сложнее. Причём, сам ПДН рассматривается в привязке к ещё одному важному показателю при выдаче ипотеки — к первому взносу по кредиту. К нему тоже повышаются требования.

Помимо этого, продолжают эксперты, в текущем году в зоне риска могут оказаться заёмщики, у которых недостаточная кредитоспособность или низкий персональный кредитный рейтинг (ПКР). Однако в кредитных организациях продолжают учитывать трудовой стаж, регулярность выплаты зарплаты и размер её фиксированной части.

Банки также учитывают кредитную историю — то есть, шансы на ипотеку у заёмщика, у которого наблюдались просрочки, будут невысокими.