Нежданный кухонный вредитель: как быстро избавиться от моли и других насекомых на кухне

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Появление моли в доме не только угрожает вашим любимым вещам, но также может затронуть продукты на кухне, хранимые в шкафчиках. Существуют простые методы, позволяющие быстро избавиться от моли, используя доступные средства.

Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как моль попадает в квартиру

Легко обнаружить наличие нежелательных гостей в вашем доме. Моль не станет скрываться, она будет вылетать из углов и шкафов при вашем появлении.

Это может произойти, если моль попадает в дом вместе со старыми вещами, мебелью или заражает продукты, такие как мука или другие сыпучие продукты.

Способы борьбы с пищевой молью

Если в вашем доме обнаружена пищевая моль, то первым делом следует проверить срок годности ваших запасов продуктов. Если моль заражает крупы, муку или специи, то эти продукты следует немедленно выбросить. Необходимо осмотреть кухонные ящики на наличие тонкой паутины, личинок вредителя и коконов моли.

После этого необходимо провести тщательную уборку, избавиться от испорченных сыпучих продуктов и очистить мебель в доме с использованием специального мыльного раствора.

Важно также устранить источник влаги, тщательно вытирать посуду и столовые приборы.

Для отпугивания вредителя рекомендуется разложить лавровый лист в шкафчиках, так как его запах может помочь избавиться от моли.