С 1 февраля пенсионеры могут не платить за услуги ЖКХ при выполнении этого условия

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 февраля 2024 года пенсионерам в России предоставляется возможность не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если возникают проблемы с их качеством. Так, если температура в доме или квартире длительное время остается ниже нормы, пенсионерам разрешено не оплачивать отопление.

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Аналогичные права предоставляются и в отношении горячего водоснабжения: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм. Удостовериться в некачественном предоставлении услуг стало проще благодаря возможности фиксировать проблемы с использованием фотографий или видеозаписей.

В случае наличия доказательств некачественного обслуживания, Верховный суд предоставил пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги.

Кроме того, в области ЖКХ появились новые правила: за хранение вещей на лестничной площадке теперь предусмотрен штраф. Эксперты подчеркивают, что такие меры приняты из соображений безопасности, так как хранение личных вещей на лестничных площадках может затруднить эвакуацию в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или прорыв трубы с кипятком.