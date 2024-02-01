С 1 февраля пенсионеры могут не платить за услуги ЖКХ при выполнении этого условия

С 1 февраля 2024 года пенсионерам в России предоставляется возможность не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если возникают проблемы с их качеством. Так, если температура в доме или квартире длительное время остается ниже нормы, пенсионерам разрешено не оплачивать отопление.
Аналогичные права предоставляются и в отношении горячего водоснабжения: пенсионеры имеют право не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушением санитарных норм. Удостовериться в некачественном предоставлении услуг стало проще благодаря возможности фиксировать проблемы с использованием фотографий или видеозаписей.
В случае наличия доказательств некачественного обслуживания, Верховный суд предоставил пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги.
Кроме того, в области ЖКХ появились новые правила: за хранение вещей на лестничной площадке теперь предусмотрен штраф. Эксперты подчеркивают, что такие меры приняты из соображений безопасности, так как хранение личных вещей на лестничных площадках может затруднить эвакуацию в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или прорыв трубы с кипятком.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.