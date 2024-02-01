Ну вот и радость: по мнению эксперта, цены на квартиры в 2024 году начнут, наконец, падать

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала января 2024 года россияне, задумывающиеся о покупке квартиры, начали следить за динамикой цен и заметили их продолжающий рост. Хотя высокая инфляция не может радовать, появляется основание для оптимизма, — утверждает 1prime. ru.

Фото: flickr. com by alanharder. ca is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хотя стоимость квартир продолжает увеличиваться, есть прогноз, который предсказывает скорое снижение, и поэтому нет необходимости торопиться с приобретением.

Следует отметить, что данное предсказание касается только рынка вторичного жилья. Тем не менее, у такого выбора есть свои преимущества, такие как уже выполненная отделка и возможность получить ипотеку, хотя с каждым днем возрастает ее сложность.

Те, кто планирует приобрести недвижимость наличными, могут рассчитывать на падение цен на вторичном рынке. Снижение цен ожидается начиная с весны, согласно мнению руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN. RU" Олега Репченко.

Простая причина этого — высокие ипотечные ставки, вынуждающие продавцов снижать цены. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса и необходимости пересмотра цен. В текущем году ожидается, что они упадут как минимум на 10%.

Стоит также отметить, что в случае новостроек, даже те, которые подешевеют, снизятся всего на 5-7%.