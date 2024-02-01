Как комиссия банков для застройщиков отразится на стоимости квартир

Сазонова: крупные банки решили выдавать льготную ипотеку только застройщикам

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё в начале января начался конфликт в вопросе субсидирования льготной ипотеки между банками и застройщиками. Как рассказала в беседе с "Российской газетой" управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова, крупные банки заявили о намерении выдавать льготную ипотеку только застройщикам-партнёрам, которые готовы участвовать в субсидировании ставок за свой счёт.

Фото: Pravda.Ru

Однако некоторые застройщики по подобной схеме работать отказались.

"Существует проблема недостаточности лимитов на госсубсидию в банках, которые работаю на старых условиях и не взимают дополнительные платежи с застройщиков и не увеличивают стоимость приобретаемой недвижимости", — объясняет специалист.

По словам Сазоновой, в настоящее время основные объёмы госсредств на субсидирование выделяются Сберу, и это может в ближайшей перспективе вызвать дефицит льготной ипотеки без удорожания стоимости покупки квартиры.