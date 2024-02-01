Почему надо игнорировать объявления с неоправданно дешёвыми квартирами

Риелтор Евгения Богданова заявила, что лучше всего игнорировать объявления, в которых продают неоправданно дешёвые квартиры. По её словам, сегодня онлайн-площадки выступают как отличное место для поиска объявлений о продаже недвижимости. Но всегда есть риск столкнуться с мошенниками.
Заподозрить обман можно, продолжает Богданова, если вы видите неоправданно низкую цену квартиры. Ведь реальный продавец вряд ли захочет уменьшать стоимость жилплощади, которая находится в хорошем состоянии.
Кроме того, риелтор рекомендует игнорировать те предложения объектов эконом-класса, в которых фотографии кажутся чрезмерно привлекательными фотографиями.
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