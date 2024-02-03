Какие камни для бани лучше: 10 отличных вариантов

Названы лучшие камни для бани

4:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Правильно выбранные камни делают банные радости более приятными, а процесс парения — лёгким и удобным. Эксперты рассказали, какие камни лучше всего выбрать для бани.

Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Отмечается, что хорошие камни должны долго не остывать, а также легко переносить и перегрев, и резкое охлаждение водой, то есть, они не должны крошиться и трескаться. Правильный наполнитель для печи следует покупают в магазинах — и там его выбор весьма велик.

Минералы для бани отличаются как по своим характеристикам, так и по внешнему виду и, конечно же, по цене.

Базальт (вулканит)

Представляет собой застывшую лаву. Благодаря своему происхождению исключительно стоек к воздействию тепла: не потрескается и не загорится в печке, а пар от него будет идти густой и стойкий.

Белый кварц

Невероятно красив за счёт своей полупрозрачной структуры, а ещё полезен для здоровья: при контакте с водой раскаленный минерал выделяет кислород, озонируя помещение. Однако будьте внимательны: при очень высоких температурах он может потрескаться.

Габбро-диабаз

Разновидность гранита, недорогой и надёжный вариант. Этот минерал равномерно нагревается и долго остывает. Однако из-за того, что ему свойственно сильно расширяться под действием тепла, он может быстро прийти в негодность.

Дунит

Очень теплостойкий и недорогой, так что им можно заполнять всю каменку.

Жадеит

Полудрагоценный минерал приятного зелёного оттенка, который украсит самую стильную парную. Хорошо прогревается и отличается очень высокой прочностью. При нагревании даёт много пара.

Малиновый кварцит

За счёт тёмно-розового оттенка выглядит необычно, а также отличается долговечностью. Обычно его используют в открытых печах, чтобы можно было рассмотреть его красивый цвет.

Нефрит

Может прослужить очень долго, до десяти лет. Отличается хорошей теплоёмкостью и непревзойденной прочностью.

Талькохлорит

Среди всех минералов — самый рекордсмен по сохранению тепла. Достаточно быстро нагревается. Талькохлорит также часто используют не только как наполнитель, но и в качестве облицовочного материала каменки.

Фарфор

Хотя нестандартный, но достаточно эстетичный вариант для парилки. Белые и идеально ровные керамические сферы великолепно смотрятся в открытой печи. Фарфор термостойкий и держит тепло не хуже природных минералов.

Хромит

Очень прочный, равномерно расширяется при нагревании и не трескается при охлаждении. В результате даёт сухой и горячий пар.

Как рекомендуют эксперты, для того, чтобы понять, какие именно камни для бани вам нужны, надо знать, по каким критериям их выбирают. Чаще всего учитываются теплоёмкость, термостойкость, размер и форма минералов.

Так, самыми теплоёмкими, по мнению специалистов, являются нефрит, базальт и фарфор. Самыми устойчивыми к нагреванию — базальт и кварцит.

При этом, обращают внимание специалисты, следует понимать: чтобы пар поступал равномерно и гарантировал распределение тепла в каждый уголок парилки, все фракции наполнителя должны быть примерно одинаковой величины. Причём, лучше всего рассматривать плоскую форму камней.

Универсальным наполнителем, считают эксперты, будет нефрит. Этот минерал прослужит долго; к тому же, он устойчив к перепадам температур, отлично держит тепло и медленно остывает.

Если вы любите париться подолгу и готовы потратиться на это удовольствие, то лучше выбрать нефрит, хромит или фарфор. При ограниченном же бюджете подойдут дунит (если нравится мягкая сауна) или базальт (для тех, кто любит погорячее).

Вдобавок, часто камни комбинируют между собой, чтобы добиться сразу нескольких эффектов.

И конечно, за любимыми минералами следует ухаживать. Перед закладкой в печь камни обязательно моют и полностью просушивают. Самые крупные и термостойкие надо укладывать в нижнюю часть каменки, затем идут средние, а на самом верху — мелкие и те, которые не переносят перегрева. Раз в год или чаще камни достают из печи, промывают под проточной водой и перебирают.