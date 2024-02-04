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Как выбрать шуруповёрт

Какой шуруповёрт лучше: сетевой или аккумуляторный

1:56
Недвижимость » Ремонт

Сегодня в магазинах инструментов можно встретить огромное количество шуруповёртов. И если опытные ремонтники без труда выберут наиболее подходящую модель, начинающим мастерам может потребоваться помощь. Специалисты поделились советами, какой инструмент лучше выбрать.

Какой шуруповёрт лучше: сетевой или аккумуляторный
Фото: Unsplash by Kenny Eliason

Шуруповёрты бывают аккумуляторные и сетевые. В первую очередь, отличаются они тем, что первые питаются от аккумулятора, а вторые — от сети. Поэтому сетевые шуруповёрты имеют более высокую мощность и продолжительность работы.

Однако они не помогут в той ситуации, когда под рукой у вас нет розетки. В этом случае на помощь придёт аккумуляторный шуруповёрт. Это более мобильная модель и простая в использовании. Тем не менее, прибор обладает меньшей мощностью и не подойдёт для длительной работы.

Различают и аккумуляторные шуруповёрты — по типам аккумуляторов:

Никель-кадмиевый

Долговечный вариант, имеет до 1000 циклов подзарядки. Такой аккумулятор может работать при любой температуре, но тяжёлый по весу и "эффекту памяти" (то есть, запоминает, сколько энергии было потрачено в прошлый раз и после перезарядки расходует столько же энергии).

Никель-металлогидридный

Более лёгкая модель, но имеет всего 300-500 циклов подзарядки. Не будет работать при температуре ниже 0.

Литий-ионный

Имеет 600 циклов, не обладает "эффектом памяти". По весу довольно лёгкий, но разряжается быстро, особенно при минусовых температурах.

Комбинированный

Совмещает в себе оба типа питания, поэтому может быть очень полезной для мастеров. Однако подобных вариантов мало, и стоят они дорого.

Делая вывод, специалисты отмечают, что аккумуляторные шуруповёрты могут быть привлекательны с точки зрения мобильности. Но если вы планируете долгий ремонт с закручиванием большого множества шурупов, то лучше выбирать сетевую модель.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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