Предсказано подорожание жилья в Санкт-Петербурге

В 2024 году в Петербурге арендное жильё значительно подорожает

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты предсказали значительное подорожание арендного жилья в Санкт-Петербурге. Известно, что только за вторую половину прошлого года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Северной столице увеличилась с 25 до 33 тысяч рублей.

Фото: livejournal.com

По мнению экспертов рынка недвижимости, рост цен на квартиры может составить от 10 до 15%. Такую динамику аналитики связывают с повышением ключевой ставки Банком России.

Дороже всего, отмечают специалисты портала Restate, снимать жильё на Петроградской стороне. Там средние арендные ставки повысились на 97% — с 74 до 146 тысяч рублей в месяц, что существенно больше, чем в среднем по Москве.

На втором месте оказался Центральный район. В нём съём жилья обойдётся на 30 тысяч рублей (52%) больше, чем раньше.

Также по дороговизне аренды выросла стоимость "однушек" в Адмиралтейском районе. Однако здесь расценки повысились относительно ненамного — на 13,5 тысячи рублей в месяц или 28%.