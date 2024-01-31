Чем полосатые шторы лучше однотонных: разъяснение дизайнера

Дизайнер интерьера объяснила преимущества полосатых штор

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Занавески — важнейший элемент интерьера. Их лепту в общий вид помещения невозможно переоценить. Дизайнер Юлия Тычино дала важный совет по выбору штор для жилых комнат.

Фото: НА-ДАЧЕ.ПРО

По мнению специалиста, которым она поделилась с читателями сетевого издания "БелНовости", полосатые шторы лучше однотонных, потому что:

они зрительно расширяют пространство;

вертикальные полосы визуально "приподнимают" потолок;

горизонтальные узоры увеличивают кажущуюся ширину комнаты.

"Впрочем, если вы не ставите целью зрительное увеличение площади комнаты, то можно повесить и одноцветные шторы", — добавила Юлия.

А какими выбрать шторы по размеру и как их правильно повесить, ранее рассказала дизайнер Полина Зуева.