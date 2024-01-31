Чем полосатые шторы лучше однотонных: разъяснение дизайнера

Занавески — важнейший элемент интерьера. Их лепту в общий вид помещения невозможно переоценить. Дизайнер Юлия Тычино дала важный совет по выбору штор для жилых комнат.
По мнению специалиста, которым она поделилась с читателями сетевого издания "БелНовости", полосатые шторы лучше однотонных, потому что:
"Впрочем, если вы не ставите целью зрительное увеличение площади комнаты, то можно повесить и одноцветные шторы", — добавила Юлия.
А какими выбрать шторы по размеру и как их правильно повесить, ранее рассказала дизайнер Полина Зуева.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.