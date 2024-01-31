Назван основной тренд в недвижимости в 2024 году

Директор Тарасов рассказал о трендах в недвижимости в 2024 г

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор по продажам компании РОКВУЛ Максим Тарасов рассказал про основной тренд в недвижимости в 2024 году. По его словам, за последние пять лет квадратный метр городской недвижимости в среднем подорожал в 2,5-3 раза, хотя цифры по регионам и отличаются. Об этом специалист рассказал в беседе с РИАМО.

На его взгляд, из-за того, что площади квартир в новостройках уменьшаются, заселение становится более плотным. Одновременно с этим происходит и укрупнение застройки — жилые комплексы становятся больше, этажность выше, и всё это негативно отражается на комфорте проживания.

"Особенно остро проблему ощущают покупатели апартаментов и квартир-студий небольшой площади в ЖК с большим числом квартир на этаже. В подобных ситуациях необходимы эффективные акустические решения, позволяющие существенно снизить уровень проникающих от соседей шумов, максимально сохранив полезную площадь и без того скромной квартиры", — указал эксперт.

При этом, подчёркивает Тарасов, для жилья комфорт- и бизнес-класса стало характерным наличие общих рекреационных зон с озеленением. Создавать такие возможно при помощи искусственной почвы.

Ещё одной тенденцией, обращает внимание Тарасов, стали квартиры-трансформеры со свободной планировкой. Так, при помощи перемещаемой перегородки традиционную кухню-гостиную в студии можно разделить на отдельные кухню и жилую комнату.

Существует и тренд на экономию КУ, платы на которые постоянно растут. При этом для новостроек такая проблема не столь ощутима, так как во время их строительства используются энергосберегающие решения.