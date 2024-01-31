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Назван основной тренд в недвижимости в 2024 году

Директор Тарасов рассказал о трендах в недвижимости в 2024 г

1:44
Недвижимость

Директор по продажам компании РОКВУЛ Максим Тарасов рассказал про основной тренд в недвижимости в 2024 году. По его словам, за последние пять лет квадратный метр городской недвижимости в среднем подорожал в 2,5-3 раза, хотя цифры по регионам и отличаются. Об этом специалист рассказал в беседе с РИАМО.

На его взгляд, из-за того, что площади квартир в новостройках уменьшаются, заселение становится более плотным. Одновременно с этим происходит и укрупнение застройки — жилые комплексы становятся больше, этажность выше, и всё это негативно отражается на комфорте проживания.

"Особенно остро проблему ощущают покупатели апартаментов и квартир-студий небольшой площади в ЖК с большим числом квартир на этаже. В подобных ситуациях необходимы эффективные акустические решения, позволяющие существенно снизить уровень проникающих от соседей шумов, максимально сохранив полезную площадь и без того скромной квартиры", — указал эксперт.

При этом, подчёркивает Тарасов, для жилья комфорт- и бизнес-класса стало характерным наличие общих рекреационных зон с озеленением. Создавать такие возможно при помощи искусственной почвы. 

Ещё одной тенденцией, обращает внимание Тарасов, стали квартиры-трансформеры со свободной планировкой. Так, при помощи перемещаемой перегородки традиционную кухню-гостиную в студии можно разделить на отдельные кухню и жилую комнату. 

Существует и тренд на экономию КУ, платы на которые постоянно растут. При этом для новостроек такая проблема не столь ощутима, так как во время их строительства используются энергосберегающие решения.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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