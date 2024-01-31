Как штробить стену, чтобы она не рухнула и звукоизоляцию не испортить

Штробление стен должно быть задокументировано актом скрытых работ

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

У каждой стены свой запас прочности, поэтому к её штроблению нужно подходить с умом, предупредила Наталия Пастухова, архитектор-дизайнер с 25-летним стажем ведения авторского надзора своих объектов.

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Нельзя штробить несущие стены, вырубать длинные горизонтальные канавы, повреждать арматуру, разъяснила она.

"Арматура внутри конструкции закладывается с определённым шагом. Нарушение целостности армирующих соединений чревато обрушением. Особенно это касается стен, внутри которых прокладываются водопроводные трубы!" — отметила специалист.

По её словам, профессионалы всё это прекрасно знают и соблюдают. Но вы не можете ручаться за уровень квалификации приглашённой бригады, поэтому потребуйте от строителей, чтобы они свои действия задокументировали.

"У владельцев жилья обязательно должен быть акт скрытых работ с фотоотчётом — какой длины и глубины были штробы в стенах, были ли нарушения армирующих соединений, сколько и где", — уточнила Пастухова.

Этот акт пригодится и вам — будете знать, где вбить гвоздь, и соседям его можно предъявить, если у них возникнут претензии.

Что касается звукоизоляции — она пострадать не должна, так как штробы заделывают раствором, заключила эксперт.