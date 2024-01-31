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Филипп Киркоров уехал в США

Киркоров уехал в США, чтобы решить вопросы со своей недвижимостью

0:47
Недвижимость

Певец Филипп Киркоров уехал в США с целью решить вопросы со своей недвижимостью.

Киркоров уехал в США, чтобы решить вопросы со своей недвижимостью
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Уточняется, что на фоне неутихающего скандала после "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой он отбыл вначале в ОАЭ, а после уехал в США. Как выяснилось, в Америку артист отправился, чтобы решить вопросы со своей недвижимостью.

В Майями у певца есть дом, который он купил ещё в 2011 году. Однако впоследствии виллу артист переписал на своих детей, так что, по словам специалистов, теперь она ему не принадлежит, он лишь присматривает за ней.

Тем не менее, почему Киркоров решился переоформить заграничную недвижимость на своих детей, неизвестно. Журналисты связывают это с тяжёлым финансовым положением артиста.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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