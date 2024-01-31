Государство планирует уточнить понятие перепланировки

Юрист Щербакова: в законе уточнят понятие перепланировки

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В законе планируют уточнить понятие перепланировки. По словам юриста Виктории Щербаковой, поправки в законодательство вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Фото: Спецзаказ.инфо

Согласно им, государство намерено уточнить понятие перепланировки, а также ускорить процесс перевода жилого помещения в нежилое.

"Нововведения уточняют это определение. В поправках говорится о том, что перепланировка помещения в многоквартирном доме — это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений", — обращает внимание эксперт. Её цитирует портал Life.ru.

Так, в рамках нововведения в законопроект, перепланировкой будет признаваться любое изменение площади помещения. По её словам, в настоящее время перепланировкой считают изменения вида помещения, которые требуются внести в технический паспорт объекта.