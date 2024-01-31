Россиянам объяснили, когда выгодно покупать квартиру без ремонта

Специалист Пысин объяснил, когда выгодно покупать квартиру без ремонта

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупать квартиру без ремонта выгодно, если это недооценённый объект, либо же тот объект, который продают срочно. О том, когда выгодно покупать квартиру без ремонта, рассказал генеральный директор агентства недвижимости Анатолий Пысин.

Фото: ГК Профит

"Необходимо найти либо недооценённый объект, либо объект, который продается срочно, поэтому собственник готов снизить цену", — указал эксперт рынка недвижимости.

По его мнению, перед покупкой такой квартиры важно всё просчитать. Например, можно приобрести убитый объект, однако в хорошей локации, а после сделать в ней хороший ремонт, уложившись в бюджет. При этом, считает Пысин, он будет аналогичен покупке полностью готовой квартиры.

Кроме того, продолжает специалист, покупая квартиру под ремонт, следует продумывать все мелочи и зоны, располагать краны и выключатели там, где это удобно, а также пользоваться только теми материалами, которые прослужат много лет. Только в таком случае новый хозяин сможет, по итогу, получить комфортабельное жильё.