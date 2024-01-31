Средний чек по ипотечному кредиту достиг рекорда

Средний чек по ипотеке достиг рекордных 4,45 млн рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В декабре прошлого года средняя сумма займа на приобретение недвижимости составила 4,45 млн рублей, что стало рекордным показателем с начала наблюдения за данным параметром. Известно, что прежде рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда средний ипотечный чек составлял 4,26 млн рублей.

Фото: business-vector.info

Как указывают специалисты, вместе со средней суммой займа увеличился также и средний срок, на который россияне оформляют ипотечный заём. В декабре данный показатель составил 278 месяцев или около 23 лет.

По размеру среднего чека резко выделяется российская столица. Там средняя сумма ипотечного кредита составляет 7,7 млн рублей на один договор кредитования.

Однако высокими темпами займа Москва не отличилась. Лидируют в проекте Челябинская и Самарская области — в декабре средняя сумма ипотечного кредитования там выросла на 21%.

Как считают аналитики, рынок уже недалеко от своих максимумов, так что в дальнейшем начнётся его снижение. Тем не менее, многое будет зависеть от льготных программ.