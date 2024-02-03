Чем провод отличается от кабеля: простыми словами, которые будут понятны всем

Названа разница между проводом и кабелем

3:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Специалисты объяснили, что такое провод и кабель и сравнили их между собой.

Фото: Unsplash by Hobi industri

Отмечается, что повод — это проводник, который состоит из одной, в редких случаях — нескольких жил. Он соединяет участки электрической цепи. Сама жила в проводе сделана из проволоки, по которой проходит электроток. Проволока бывает алюминиевой или медной.

Также различают несколько типов проводов: сплошные и многожильные провода. Первые имеют только один проводник (обычно это медная или алюминиевая проволока), тогда как многожильные провода изготавливают из нескольких жилок, которые скручивают между собой в подобие жгута.

У кабеля токопроводящий элемент состоит из нескольких обязательно изолированных относительно друг друга проводов или жил. При этом они дополнительно накрыты общей оболочкой, которая бывает одно- или многослойной. Кроме того, в сравнении с проводом такого же сечения, кабель способен пропустить ток большего значения при меньшем сопротивлении.

Внешне оба этих токопроводящих элемента похожи, и для того, чтобы различить их, следует обращать внимание на некоторые моменты.

Маркировка

Токопроводящие изделия маркируются буквами (идёт в начале) и цифрами (идёт в конце). Первая буква показывает, из какого материала изготовлена жила (А — алюминий, медь — без маркировки); вторая — тип конструкции (контрольный — К, плоский — П, монтажный — М и т. п.), а третья — изоляционный слой.

Первая цифра на маркировке показывает число жил, вторая — площадь сечения одной жилы в кв. мм, а третья — номинальное напряжение, с которым может работать изделие.

Таким образом, благодаря маркировке, можно точно определить тип и характеристики токопроводящего элемента.

Напряжение

И у кабеля, и у провода существуют ограничения по нагрузке. У кабеля большое общее сечение и количество жил, а также как минимум два слоя защитной изоляции. Поэтому он может пропускать больше тока, нежели провод.

Область применения

Разная у кабеля и провода и сфера применения. У провода сечение жил меньше, как и прочность изоляции. Обычно их используют внутри электрораспределительного оборудования, либо в различных электротехнических устройствах.

В то же время, у кабелей защита от повреждений более совершенная защита от различных повреждений. Их используют в особых условиях — например, в пожароопасных помещениях, в шахтах, на холоде, под водой или под землёй.

Долговечность

Срок службы у токопроводящих изделий разный. Более недолговечным из них считается провод. У него тонкая изоляция, что делает его уязвимым для механических повреждений. Лучше всего, советуют эксперты, монтировать его так, чтобы был лёгкий доступ для ремонта, либо замены при повреждениях.

Кабель имеет многослойную изоляционную защиту, рассчитанную на эксплуатацию в сложных условиях и на долгий срок.

Прежде всего, делают вывод специалисты, кабель от провода отличает то, что у них разное назначение и технические характеристики. Кабель может пропускать через себя большие токи, справляясь с наибольшей нагрузкой.

Провод же пропускает небольшие токи. Его чаще всего прокладывают в помещениях, либо используют в воздушных линиях передачи электроэнергии.