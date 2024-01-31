22% россиян хотели бы иметь квартиру в центре города

Россияне поделились критериями жилья для комфортной жизни. Как выяснилось по результатам исследования медиахолдинга Rambler&Co, иметь квартиру в центре города хотели бы 22% россиян. В то же время, о покупке своей недвижимости мечтают 48% россиян.
Помимо этого, стало известно, что для комфортного проживания 34% респондентов нужна квартира от 80 до 100 кв. м; 31% согласились на 50-70 кв. м, а 16% — на площадь от 110 до 140 кв. м.
У россиян также спрашивали, в каких домах они хотели бы проживать. На это 37% ответили, что хотели бы жить в домах малой этажности, то есть, от пяти до девяти этажей, 27% — в собственном доме или таунхаусе с участком, а почти каждый четвёртый, то есть 24% респондентов, выбрал многоквартирный дом до 16 этажей.
Уточняли у участников опроса и расположение квартиры мечты. По мнению 22% россиян, она должна находиться в центре города; а 19% считают, что возле парка. Кроме того, ещё 16% респондентов предпочли бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоёма, а 14% — за городом.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м