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22% россиян хотели бы иметь квартиру в центре города

Россияне рассказали о критериях жилья для комфортной жизни

1:17
Недвижимость

Россияне поделились критериями жилья для комфортной жизни. Как выяснилось по результатам исследования медиахолдинга Rambler&Co, иметь квартиру в центре города хотели бы 22% россиян. В то же время, о покупке своей недвижимости мечтают 48% россиян.

Россияне рассказали о критериях жилья для комфортной жизни
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Помимо этого, стало известно, что для комфортного проживания 34% респондентов нужна квартира от 80 до 100 кв. м; 31% согласились на 50-70 кв. м, а 16% — на площадь от 110 до 140 кв. м.

У россиян также спрашивали, в каких домах они хотели бы проживать. На это 37% ответили, что хотели бы жить в домах малой этажности, то есть, от пяти до девяти этажей, 27% — в собственном доме или таунхаусе с участком, а почти каждый четвёртый, то есть 24% респондентов, выбрал многоквартирный дом до 16 этажей.

Уточняли у участников опроса и расположение квартиры мечты. По мнению 22% россиян, она должна находиться в центре города; а 19% считают, что возле парка. Кроме того, ещё 16% респондентов предпочли бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоёма, а 14% — за городом.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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