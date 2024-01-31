Средний рост ипотечных кредитов в Фи может быть увеличен ещё на несколько лет

Средний срок ипотеки в РФ может увеличиться ещё на пару лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России средний рост ипотечных кредитов может быть увеличен ещё на несколько лет. Как информирует РИА Новости Недвижимость, в том числе на это может оказать влияние инфляция.

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Как указал управляющий директор рейтингового агентства "Эксперта РА" Юрий Беликов, также может увеличиться средняя срочность ипотеки. Причём случиться это может в ближайшие год-полтора.

"Средняя срочность ипотечных кредитов в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет", — заявил эксперт.

По его мнению, привести к этому также могут негативные факторы, которые и обуславливают динамику стоимости жилья. Ведь сегодня цены на жильё растут из-за повышенного спроса. При этом к дальнейшему росту их подталкивает практика крупных банков взимать комиссию с застройщиков в процессе выдачи льготной ипотеки.