6 копеечных шагов к безупречно чистому и сверкающему унитазу: подруги обзавидуются

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Очистка унитаза до идеального состояния возможна без использования магазинных химических средств.

Фото: commons.wikimedia. org by Sarang is licensed under public domain

Следуйте простым шагам, и ваш унитаз будет блестеть чистотой:

Бросьте в унитаз таблетку для мойки посуды из посудомоечной машины. Это не только поддержит чистоту, но и поможет с известковым налетом. Посыпьте стенки унитаза лимонной кислотой и оставьте на час. Растворите 2 таблетки аспирина по 500 мг в 600 мл воды. Залейте раствор в пульверизатор и опрыскивайте все грязные места. Сиденье, ободок и крышку унитаза почистите смесью из 600 мл воды и 2 таблеток аспирина. Через час с помощью ершика и мыльно-лимонной воды почистите унитаз. Протрите внутреннюю поверхность унитаза меламиновой губкой, чтобы придать ему блеск и идеальную чистоту.

Такой метод чистки не только эффективен, но и экономичен, поскольку использует обычные средства, которые часто есть у каждой хозяйки дома.