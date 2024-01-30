Как получить налоговый вычет за покупку жилья

Названы способы получения налоговый вычет за покупку жилья

Главными условиями, по словам экспертов, являются плата подоходного налога, а также зарегистрированное право собственности на недвижимость. По словам представителей пресс-службы министерства жилищной политики Московской области, после покупки квартиры государство может вернуть часть уплаченного налога на доходы физического лица. Это и называется налоговым вычетом. Специалисты рассказали, как его получить при покупке квартиры.

Уточняется, что благодаря им можно вернуть в общей сложности до 650 тысяч рублей. В то же время, у права на вычет нет срока — его сумма будет рассчитываться только за последние три года.

Всего можно вернуть до 260 тысяч рублей при строительстве или покупке недвижимости, а при уплате ипотечных процентов — до 390 тысяч рублей.

Причём, право на получение налогового вычета есть у владельца квартиры, даже если он уже продал недвижимость. Тем не менее, за предшествующие покупке квартиры годы вернуть налог нельзя.

Чтобы получить налоговый вычет, продолжают специалисты, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, получить справку 2-НДФЛ, а также подготовить копии документов, которые подтверждают право на жильё. Помимо этого, вам понадобятся копии платёжных документов и, как итог — личное обращение в налоговую, либо через личный кабинет на сайте ФНС.