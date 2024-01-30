Бедность иногда живет в головах, а не карманах: 5 деталей в квартире, выдающих бедность хозяйки

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие люди не экономят на ремонте, инвестируя в обустройство квартиры все свои средства, чтобы создать интерьер, который будет радовать глаза не один год, и не требовать последующих переделок.

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В роскошной квартире с дорогим ремонтом можно, однако, заметить элементы интерьера, выдающие бедность хозяев.

Выцветшие подушки, которые когда-то были новыми и приятными для сна, теперь выглядят изношенными, словно "блины". Не каждая хозяйка может позволить себе заменить все подушки в доме.

То же самое касается постельного белья — даже если кровать обставлена дорогими предметами, выцветшая от времени наволочка может выдать бедность хозяев.

Бедные хозяйки часто не обращают внимание на состояние кухонных полотенец и другого текстиля на кухне, сохраняя выцветшие, с пятнами и разводами предметы, которые гордо висят на крючке. Эти детали говорят о бедности и неопределенности.

Хозяйка с хорошим финансовым положением всегда избавится от посуды с трещинами, замечая любой дефект. В то время как бедная хозяйка будет использовать посуду до последнего, лишь бы не тратиться на новую. Битая посуда может нессти негативную энергию, и ее следует избегать.

Балкон, захламленный старыми вещами и битой техникой, часто становится зоной накопления беспорядка у бедных хозяев. Тем временем, богатые люди стремятся поддерживать порядок даже на балконе.

Еще одним распространенным "предметом интерьера" в постсоветском пространстве является пакет с пакетами. Богатые хозяйки, не стесняясь, тратят на качественные пакеты в магазине, избегая ненужного беспорядка в своем доме.