Стало известно, как быстрее продать квартиру

Специалист по недвижимости Пысин раскрыл, как быстрее продать квартиру

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того, чтобы быстрее продать квартиру, следует убрать из неё личные вещи. Такой совет дал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин. По его словам, в помещениях не должно быть семейных портретов, фотографий, грамот и памятных сувениров.

Фото: shutterstock

Вдобавок, рекомендует специалист, нужно вывезти и лишние вещи — например, старые ковры, ненужную мебель и технику. Так вы покажете, что готовы к полному переезду и продаже квартиры.

При этом, подчёркивает Пысин, в квартире, которую продают, не должно быть посторонних запахов — пахнуть может нейтрально или по-домашнему. Так, можно использовать аромат кофе или цитрусовых.

Разумеется, следует уделить отдельное внимание и чистоте: протирать окна и зеркала от пятен, стирать шторы, убрать кухню и ванную. То есть, констатирует специалист, необходимо устранять даже самые мелкие недочёты.