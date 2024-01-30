Стало известно, как быстрее продать квартиру

Для того, чтобы быстрее продать квартиру, следует убрать из неё личные вещи. Такой совет дал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин. По его словам, в помещениях не должно быть семейных портретов, фотографий, грамот и памятных сувениров.
Вдобавок, рекомендует специалист, нужно вывезти и лишние вещи — например, старые ковры, ненужную мебель и технику. Так вы покажете, что готовы к полному переезду и продаже квартиры.
При этом, подчёркивает Пысин, в квартире, которую продают, не должно быть посторонних запахов — пахнуть может нейтрально или по-домашнему. Так, можно использовать аромат кофе или цитрусовых.
Разумеется, следует уделить отдельное внимание и чистоте: протирать окна и зеркала от пятен, стирать шторы, убрать кухню и ванную. То есть, констатирует специалист, необходимо устранять даже самые мелкие недочёты.
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