В России возможно замедление цен на недвижимость

Специалист по новостройкам Крылов рассказал о замедлении цен на недвижимость

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по новостройкам и ипотечному кредитованию Москвы Роман Крылов обратил внимание, что в 2024 году в РФ возможно замедление цен на недвижимость. По его словам, в настоящее время есть множество манипуляций по вопросам ипотеки. Поэтому россияне отдают предпочтение менее крупным банкам, ведь большие банки делают большие наценки.

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"Банки так называемого третьего эшелона — Металлинвестбанк, Банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк, Совкомбанк, отличаются в каких-то моментах высокой страховкой, но они предоставляют более выгодные условия по ипотеке", — уточнил он.

При этом, напоминает специалист, обвала цен на недвижимость не наблюдалось последние десять лет. Торможение случилось только в 2022 году, когда РФ начала проведение специальной военной операции на Украине.

Поэтому и ждать обвала цен в дальнейшем не стоит, уверен Крылов. Тем не менее, указывает он, от этого покупательская способность вряд ли снизится. Так, после января текущего года могут начаться различные акционные предложения, и, как вариант, — большие скидки на недвижимость.