Раскрыта неожиданная причина холода в квартире с отоплением

Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждую зиму многие россияне мёрзнут, греются электрообогревателями и огорчаются, получая потом счета за свет. Эксперты рассказали "Известиям", как сэкономить на отоплении.

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Все причины утечки тепла и способы их устранения можно разделить на две части: из-за коммунальщиков и по вине самих жильцов, объясняет доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

"Традиционная зимняя проблема — недостаточная температура в квартире", — констатировал он.

Надо разбираться, кто из представителей славной отрасли ЖКХ в этом виноват. Если не соответствует норме температура теплоносителя — то теплосетевая организация. Если на вводе в дом трубы горячие, а в квартирах холодно, причина во внутридомовых коммуникациях — это зона ответственности управляющей компании.

"В любом случае нужно вызывать сотрудников аварийной службы или теплоснабжающей организации, фиксировать нарушение и требовать перерасчёта", — советует специалист.

Но прежде следует убедиться, что с вашим жилищем всё в порядке с точки зрения теплопотерь — хорошие окна, заделаны швы, нет щелей в дверях, добавляет младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.

Энергоэффективность отопления зависит даже от расстановки мебели — батареи ни в коем случае нельзя загораживать столами и стульями, заключил он.