Директор водоканала запретил вываливать еду в унитаз

Раскрыта самая неожиданная причина засора канализации

Не выбрасывайте в унитаз еду, особенно жирную, заклинает директор по производству "РВК-Липецк" Олег Бесполдёнов. Он рассказал aif.ru, чему не место в канализации.

Фото: Засор37

По словам специалиста, ошибочно полагать, что если содержимое унитаза смыто, то и дело с концом.

"Дело в том, что в коммуникационных системах трубы не всегда идут прямо, они поворачивают, при этом под различными углами, как следствие — при движении по ним продукты застревают и создают засор в местах этих поворотов", — объясняет Бесполдёнов.

Особую опасность с этой точки зрения представляют масло и жир.

"Попадая в трубу, такой жир или подсолнечное масло оседает на внутренней части труб, образуя при этом липкий слой. Со временем этот слой становится всё плотнее, на него налипает другой мусор. Всё это приводит к тому, что труба забивается полностью и стоки не проходят. Поэтому масло или другой жир лучше слить в пакетик и выкинуть в мусорное ведро", — рекомендует эксперт.

Ещё одна распространённая причина засоров — подгузники, пелёнки и наполнитель для кошачьих туалетов — настоящий бич для сантехников. Сюда же можно отнести влажные и сухие салфетки, ушные палочки.

"Утилизировать все эти предметы всё же лучше посредством мусорного бака", — призывает директор водоканала.

Реже канализация засоряется отходами стройматериалов после ремонта в квартире — гипс, цемент, смеси и т. д. Зато — бесповоротно: приходится проводить гидродинамическую промывку труб под большим давлением.

Если вам лень донести пищевые отходы до мусоропровода, поставьте под раковину диспоузер, советовал ранее эксперт Росстандарта.