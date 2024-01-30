В ТиНАО в 2023 году ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м

Около 2,3 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО в 2023 г

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На территории ТиНАО в 2023 году введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. м недвижимости. Как рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы, всего за прошедший год было введено в эксплуатацию 68 объектов капитального строительства.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Основной объём сданной в округе недвижимости приходится на жильё. В минувшем году в эксплуатацию ввели 36 новостроек с площадью квартир около 935 тыс. кв. м. Параллельно возводились и объекты социальной инфраструктуры", — уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков.

По его словам, по итогам 2023 года также были открыты 11 детских садов, которые суммарно рассчитаны на две тысячи 235 мест, а также восемь школ, которые смогут принять 9,2 тысячи учеников.